مركز الأرصاد يعلن الحالة المناخية المرتقبة على 6 مناطق سعودية

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا على مرتفعات جازان ، نجران، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تمتد الى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل لمترين على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف لمتوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة