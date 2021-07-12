تسجيل 1244 إصابة بكورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 502439 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1523 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 483937 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7992 حالة.

يشار إلى أن وزارة الصحة بدأت مؤخرا في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع المناطق، كما اعتمدت هيئة الغذاء والدواء استخدام لقاح (موديرنا) بالمملكة.

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