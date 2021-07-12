طقس شديد الحرارة على 3 مناطق والدمام والأحساء الأعلى

سجلت الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة في السعودية اليوم وذلك بواقع 47 درجة مئوية، في حين كانت أقل درجة حرارة مسجلة في السودة بواقع 26 درجة. فيما سجلت الوجه أعلى نسبة رطوبة بنحو 85 وسجلت المدينة ورفحاء والعلا أقل نسبة رطوبة بنحو 20.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسا شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ،القصيم) فيما تكون السماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة) ورياح نشطة على سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.