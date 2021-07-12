محمد بن مسعود - الدمام - سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1438511 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17592، فيما تم تسجيل 7098 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1313552 حالة. 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 04:55 PM خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9149 إصابة جديدة و44 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9149 إصابة جديدة و44 حالة وفاة سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1438511 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17592، فيما تم تسجيل 7098 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1313552 حالة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9149 إصابة جديدة و44 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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