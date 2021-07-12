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وافق مجلس النواب في مصر، اليوم (الاثنين)، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تطبق بداية من صباح السبت 24 يوليو الجاري.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار اتخذ؛ نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وأضافت أن القرار نص على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 04:47 PM
الجيش والشرطة يحميان الممتلكات العامةمصر تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة
وافق مجلس النواب في مصر، اليوم (الاثنين)، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تطبق بداية من صباح السبت 24 يوليو الجاري.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار اتخذ؛ نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وأضافت أن القرار نص على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
، مصر تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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