محمد بن مسعود - الدمام - حملات مكثفة للرقابة المتتالية وقعت وزارة السياحة عقوبات مالية على مخالفين بمنشآت الحجر الصحي المؤسسي بغرامات تجاوزت 600 ألف ريال

ونشرت وزارة السياحة عبر حسابها على تويتر أنها قررت تكثيف حملاتها الرقابية على منشآت الحجر الصحي المؤسسي.

يذكر الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة السياحة والصحة أصدرت الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنة والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها ومدته 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر. 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 04:25 PM حملات مكثفة للرقابة المتتالية "السياحة": مخالفات بمنشآت الحجر المؤسسي و600 ألف ريال غرامة للمخالفين "السياحة": مخالفات بمنشآت الحجر المؤسسي و600 ألف ريال غرامة للمخالفين وقعت وزارة السياحة عقوبات مالية على مخالفين بمنشآت الحجر الصحي المؤسسي بغرامات تجاوزت 600 ألف ريال

ونشرت وزارة السياحة عبر حسابها على تويتر أنها قررت تكثيف حملاتها الرقابية على منشآت الحجر الصحي المؤسسي.

يذكر الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة السياحة والصحة أصدرت الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنة والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها ومدته 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر. الكلمات المفتاحية ، "السياحة": مخالفات بمنشآت الحجر المؤسسي و600 ألف ريال غرامة للمخالفين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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