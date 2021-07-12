شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لمواطن قتل آخر بسبب خلاف بينهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية ،اليوم، حكم القتل قصاصاً في فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية ) ، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

و تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.