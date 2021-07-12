شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : 1244 إصابة جديدة بكورونا في المملكة وتعافي 1523حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حالياً لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم ، مع استمرار , تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة ، لافتةً الانتباه إلى أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

‏وفي نفس السياق أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1244) حالة مؤكدة وتعافي (1523) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10510) حالات منها (1434) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (502439) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (483937) حالة , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(16) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7992) حالة "رحمهم الله جميعاً" .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).