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شكرا لقرائتكم القبض على 6 مواطنين تشاجروا في أحد الأماكن العامة بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
القبض على 6 مواطنين تشاجروا في أحد الأماكن العامة بالقصيم
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة القصيم القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة.
تفاصيل الواقعة:
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم (6) مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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