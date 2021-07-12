300 مليار ريال ربح سنوي متوقع لـ أرامكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” للسوق المالية السعودية “تداول” سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات، مع قرب إعلان شركة أرامكو عن نتائجها.

تاسي يرتفع:

وأغلق مؤشر “تاسي” جلسة الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.1% ليكسب 10.2 نقطة ويغلق عند مستوى 10,698.54 نقطة بتداولات زادت على 8.5 مليار ريال.

وتوقع خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع “العربية” أن تحقق شركة أرامكو السعودية، ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي.

أرباح أرامكو:

وأضاف الربدي أن التقديرات تشير إلى أن عملاق النفط ستحقق هذه القيمة من الأرباح الفصلية لترتفع الأرباح النصفية (للفصلين الأول والثاني من 2021) لتعادل 90% مما حققته أرامكو عن عام 2020 والتي كانت سنة استثنائية لمعظم الشركات في العالم، بسبب تأثير جائحة كورونا.

كما توقع أن تحقق الشركة أرباحًا سنوية للعام الحالي، بحوالي 300 مليار ريال، بزيادة على التوزيعات الكلية المتوقعة منها بقيمة 280 مليار ريال، موضحًا أن هذه الزيادة ستعزز خطط الشركة التوسعة، وتضم جنبًا إلى جنب لمصادر تمويل الاستثمارات.

ضخ استثمارات:

وقال إن أرامكو من المتوقع لها أن تضخ استثمارات بما يقارب 150 مليار ريال للعام الحالي، وسيكون تمويل الاستثمارات من عدة مصادر مثل النشاط التشغيلي والتمويل وبيع الأصول عبر برنامج تمويل التوسعات المعتمد لديها.

كانت الشركة، أعلنت اليوم الاثنين، أنها ستعلن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.

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