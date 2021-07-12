- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ارتفاع الحالات الحرجة لـ 1434 والرياض الأعلى إصابات بـ 344 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ارتفاع الحالات الحرجة لـ 1434 والرياض الأعلى إصابات بـ 344 حالة
إجمالي حالات التعافي وصل إلى 483937 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1523) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (483937) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10510) حالات من بينها (1434) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (502439) حالة، توفي منهم (7992) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1244) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:
منطقة الرياض 344، المنطقة الشرقية 254، مكة المكرمة 200، عسير 125، المدينة المنورة 71، جازان 64، نجران 64، القصيم 47، حائل 37، الباحة 12، تبوك 11، الحدود الشمالية 10، الجوف 5 حالات.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار