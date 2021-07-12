السعودية | هذه المدينة.. سحر الطبيعة وعبق التاريخ في صيف السعودية

شكرا لقرائتكم هذه المدينة.. سحر الطبيعة وعبق التاريخ في صيف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إذا أردت الاستمتاع بالطبيعة الخضراء، ومعانقة الضباب، وسط أجواء المناخ المعتدل، فما عليك سوى التوجه إن كنت برفقة عائلتك أو أصدقائك، إلى منطقة عسير إحدى وجهات برنامج "صيف السعودية 2021" "صيفنا على جوك"، وتحديدًا صوب أهم مواقعها السياحية فيها، وهي محافظة النماص.

تُعرف النماص عادة باسم مدينة الضباب، وهي مقصد الباحثين عن جمال الطبيعة، كما أنها تمنح العائلة فرصة مميزة لاستكشاف الجوانب التاريخية والتراثية فيها، حيث يُمكنهم زيارة قرية عقبة تلاع الواقعة بين الحجاز وتهامة، التي تتميز بالطراز العربي المعماري القديم، واستخدام الحجر مع أغصان شجر الزيتون في تغطية أسقف البيوت، وهناك قرية المقر التراثية التي تم بناؤها باستخدام أكثر من مليوني حجر من جبال عسير.

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المواقع التراثية

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تحتضن النماص العديد من المواقع التراثية العتيقة، مثل، قصر المقر التاريخي ذا القباب السبع الذي يجسد قارات العالم، وتستطيع التعرف على الملامح الفريدة لقصر مشرفة الذي يرجع بناؤه إلى نحو 300 عام، ولعشاق سياحة المتاحف، فبإمكانهم التعريج على "متحف النماص"، وهو من المتاحف الرئيسية في المملكة ، ويضم ما بين 1500 إلى 2000 قطعة أثرية متنوعة تحكي طبيعة الإنسان في النماص، ويتكون من 4 أدوار تم تقسيمها إلى قاعات تضم أدوات الزراعة وأدوات الطبخ وقاعة للمصنوعات الجلدية وأخرى للنساء والحلي والملابس النسائية، وأخرى للملبوسات الرجالية التراثية والأسلحة والبنادق، إضافةً لقاعتين تمثل المجلس القديم، ويعود تاريخ بعض نقوشها الصخرية للعصور القديمة العائدة إلى القرن الثالث الهجري.

ويُعد مقر وموقع المتحف منطلقاً لزوار النماص من خارج المنطقة، حيث يتم توجيههم عبر المطبوعات والخرائط لبقية المواقع السياحية في المحافظة، ومن المواقع المفضل زيارتها في هذه المدينة الساحرة، زيارة "جبل ومتنزه مرير" الشهير في قلب قرية آل قحطان، وهو أعلى جبال السروات ويرتفع عن سطح البحر بنحو 3000 متر، وهو فرصة ممتعة لاستكشاف القرية من أعلى المنتزه الذي يحيط بالجبل، والتقاط الصور الفوتوغرافية ، كذلك "متنزه شعف آل وليد"، و "وادي زيد".

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صيفنا على جوك

يُذكر، أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة مع مقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن برنامج "صيف السعودية 2021" القيام بزيارة منصات "روح السعودية" الاجتماعية، أو الاتصال بمركز العناية بالسياح (930).