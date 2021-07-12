، أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنحي قائد القوات الأمريكية من منصبه

ذكر مسؤولان أفغانيان، اليوم (الاثنين) أن مقاتلي حركة طالبان حاصروا مدينة غزنة عاصمة إقليم وسط أفغانستان، واستولوا على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن، لتكون المدينة بذلك أحدث مركز حضري يتعرض لتهديدات المتشددين.

من جانبه، بين عضو مجلس إقليم غزنة حسن رضائي، أن الوضع في مدينة غزنة حرج للغاية، و"طالبان" تستخدم منازل المدنيين كمخابئ وتطلق النار على قوات الأمن الأفغانية، وفقاً لـ"رويترز".

ويعد الهجوم الأحدث على عاصمة إقليمية، حيث تسعى "طالبان" لتطويق المدن والاستيلاء على الأراضي، مستغلة رحيل القوات الأجنبية.

وسيتنحى الجنرال الأميركي أوستن ميلر الذي يقود الحرب في أفغانستان عن القيادة اليوم، في نهاية رمزية لأطول صراع تخوضه بلاده.