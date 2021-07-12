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وقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، لؤي بن همام طرابزوني، اليوم الاثنين، في مقر الوقف، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة جمعية بر الخوار وأحياء شرق خليص - مشارق - فيصل بن واصل اللبدي؛ لعقد شراكة استراتيجية بين الطرفين.
وتهدف الشراكة إلى تقديم خدمة مميزة ومياه صالحة للشرب بطريقة منظّمة وحضارية للمستفيدين من سكّان محافظة خليص وما جاورها، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة، والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 03:38 PM
ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان"طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص
وقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، لؤي بن همام طرابزوني، اليوم الاثنين، في مقر الوقف، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة جمعية بر الخوار وأحياء شرق خليص - مشارق - فيصل بن واصل اللبدي؛ لعقد شراكة استراتيجية بين الطرفين.
وتهدف الشراكة إلى تقديم خدمة مميزة ومياه صالحة للشرب بطريقة منظّمة وحضارية للمستفيدين من سكّان محافظة خليص وما جاورها، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة، والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل.
، "طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص ،
المصدر : الخليج 365
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