، البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" ،

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وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من عشرة أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونصّت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد سمحت المادة الثانية من القانون بفصل الموظفين في عدة حالات، منها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"، حيث "يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية".
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابياً منذ عام 2013، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي؛ إثر احتجاجات شعبية ضخمة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 03:53 PM
المشروع قدّمه 10 من أعضاء مجلس النوابالبرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان"
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من عشرة أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونصّت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد سمحت المادة الثانية من القانون بفصل الموظفين في عدة حالات، منها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"، حيث "يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية".
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابياً منذ عام 2013، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي؛ إثر احتجاجات شعبية ضخمة.
، البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" ،
المصدر : الخليج 365
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