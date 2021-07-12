وزارة الصحة السعودية تؤكد مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أكدت وزارة الصحة السعودية مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ.



وتنفِّذ الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي وآمن خصوصاً في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج وسلامتهم.

وتحرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين.

ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية، إلى جانب أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام 1442هـ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج .

وأوضحت الوزارة أنها هيأت عدداً من المرافق الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية في المشاعر المقدسة، بهدف توفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة "شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي"، بالإضافة إلى 6 مراكز صحية، مركزين منها في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى.

وبينت مشاركة عددٍ من الكوادر الطبية والفنية لتقديم الخدمات الصحية للحجاج، مشيرةً إلى تكثيف استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة من خلال توفير العديد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.