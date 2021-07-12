شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعيد فرض قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة الليبية إعادة فرض إجراءات وقائية لمواجهة تفشي مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد بعد تسجيل حصيلة إصابات يومية قياسية وغير مسبوقة.

ونشرت الحكومة الليبية قرارا يقضي "بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي. وألزم القرار كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا.

كما قررت الحكومة في بيان منفصل خفض عدد العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى 25 % فقط، ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد. وكانت الحكومة الليبية قد قررت الأسبوع الماضي غلق منافذ البلاد البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في الدولة الجارة.