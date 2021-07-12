شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لتصميم شعار «دار القلم» .. والجائزة 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الثقافة اليوم، مسابقة لتصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، وهي موجهة لكافة المصممين والخطاطين والفنانين، وبجائزة تصل إلى 100 ألف ريال للشعار الفائز.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ من اليوم الاثنين وحتى يوم 11 أغسطس المقبل، عبر الرابط الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/mbs_design_competition

وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات الحوار مع العديد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سُيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.