متمم يناقش نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، مساء اليوم الاثنين 02 ذو الحجة 1442هـ الموافق 12 يوليو 2021م، لقاءً افتراضيًا يناقش نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة العربية السعودية للعام 2021م، وذلك بمشاركة كل من: مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، ووكيل وزارة المالية للشؤون الدولية الدكتور رياض الخرّيف، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية السيد تيم كالين، فيما أدارته مستشارة التواصل الأستاذة ريما المديرس.

تقرير مشاورات المادة الرابعة

ويأتي اللقاء مصاحبًا لنشر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة للعام 2021م، والذي سلّط الضوء على كثير من الجوانب الإيجابية للاقتصاد السعودي، متوقعًا استمرار مؤشراته الإيجابية بفضل الإصلاحات التي تمت وفقًا لرؤية المملكة 2030 والعودة القوية للنشاط الاقتصادي في منتصف العام 2020م ونموه في بداية العام 2021م.

ويمكن متابعة اللقاء عبر حساب مركز التواصل والمعرفة المالية على تويتر @CFKC_KSA في تمام الساعة 7 مساءً.



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