اخبار السعوديه

أمير الشرقية يطالب بزيادة الرحلات الجوية لمطارات المنطقة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يطالب بزيادة الرحلات الجوية لمطارات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

أمير الشرقية يطالب بزيادة الرحلات الجوية لمطارات المنطقة

مما سيكون له أثر اقتصادي كبير على الحركة التجارية والتنموية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

منظومة النقل وخاصة مطارات المنطقة

وأشاد سموه بالتطور والتحول المؤسسي الذي تشهده منظومة النقل وخاصة مطارات المنطقة وأكد سموه على ضرورة حث الشركات المشغلة على زيادة أعداد الرحلات الجوية بين المنطقة الشرقية وباقي مدن المملكة بالإضافة للرحلات الدولية مما سيكون له أثر اقتصادي كبير على الحركة التجارية والتنموية في المنطقة.

أمير الشرقية يطالب بزيادة الرحلات الجوية لمطارات المنطقة - متابعات الخليج 365

وقدم معالي الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج شكره وتقديره لسموه الكريم على متابعته لأعمال الهيئة في المنطقة الشرقية .

أمير الشرقية يطالب بزيادة الرحلات الجوية لمطارات المنطقة - متابعات الخليج 365 أمير الشرقية يطالب بزيادة الرحلات الجوية لمطارات المنطقة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا