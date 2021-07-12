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نفذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على مصانع سخانات المياه، في عدد من مناطق بالمملكة، للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.
وشملت الجولات، 20 مصنعاً، جرى خلالها، سحب 16 عينة للاختبار، وضبط 2788 عينة، أظهرت نتائجها مطابقة 14 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، فيما أظهرت عينتان غير مطابقتين.
وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 02:30 PM
للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدةجولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة
نفذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على مصانع سخانات المياه، في عدد من مناطق بالمملكة، للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.
وشملت الجولات، 20 مصنعاً، جرى خلالها، سحب 16 عينة للاختبار، وضبط 2788 عينة، أظهرت نتائجها مطابقة 14 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، فيما أظهرت عينتان غير مطابقتين.
وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
، جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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