، غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد ندوات حول ابتكار الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية

يستضيف مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك (SBJBC) منتدى الاستثمار، في العاصمة البريطانية لندن يوم غد الثلاثاء، حيث يلتقي عدد من المستثمرين مع الممثلين الرسميين لمناقشة دور القطاع المالي في دعم الإصلاح بمبادرة خضراء وفرص الاستثمار المشترك والشراكات.

ويأتي هذا المنتدى بعد إطلاق "مبادرة السعودية الخضراء" والخطط لجعل المملكة مركزًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة مما يعكس الاهتمام السعودي البريطاني المشترك لتطوير التقنيات الخضراء المبتكرة وتخزين، واحتجاز الكربون الذي سيساعد على تقليل الانبعاثات.

وينظم المنتدى مؤسسة مدينة لندن، واتحاد الغرف السعودية، وستضيف وزارة التجارة الدولية ندوات تفاعلية حول فرص الاستثمار في ابتكار الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية المستدامة للمملكة المتحدة والسعودية.

وسيتم أيضًا تناول التحديات في تحقيق مزيد من التقارب في ترتيب المشاريع المستدامة بيئيًا ومعاييرالكشف البيئية والاجتماعية والحكومية (ESG).

وبهذه المناسبة قال وزير الاستثمار البريطاني، اللورد جيري جريمستون أنه ومع إطلاق المملكة المتحدة لخطة العشر نقاط للثورة الصناعية الخضراء، وإطلاق المملكة العربية السعودية للمبادرة الخضراء السعودية، فإن هذا الحدث سيلقي الضوء علي فرص الاستثمار الهامة لكلا البلدين.وإنني اتطلع للاستماع للمتحدثين والمضي قدمًا بالمحادثات بينما نبني مستقبلًا أكثر خضرة وأنظف".

ومن جانبه يقول عمدة مدينة لندن، اللورد وليام راسيل: "ستلعب الخدمات المالية العالمية دورًا كبيرًا في التحول الاقتصادي إلى صافي الصفر، ويجب علينا أن نفعل كل ما في استطاعتنا للتأكد من أن تعافينا من كوفيد-19 هو تعافٍ مستدام، وترحب المملكة المتحدة بمبادرات السعودية الطموحة الخضراء، التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، بالإضافة إلى استعادة أربعين مليون هكتار من الأراضي المتضررة". أما رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، الدكتور عماد الذكير، فقال: "إن مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك كان نشطًا في دعم التعاون السعودي البريطاني المشترك في قطاعات رئيسية في رؤية 2030 من ضمنها المدن الذكية، الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر. إنني أتطلع لحضور الحدث مع وفد سعودي كبير من القطاعين العام والخاص وتعزيز المزيد من التعاون في التقنيات النظيفة والبنية التحتية المستدامة".

وقال المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، كريس آنز هوبكنز:

"يسعدنا استضافة أول حدث حضوري منذ مارس 2020. نحن ممتنون لدعم جميع شركائنا في الحدث ونتطلع إلى مناقشات مثمرة".

تفاصيل أكثر عن المنتدى على الرابط التالي : http://sbjbc-investment-forum.org/