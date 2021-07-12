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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل إتاحتها خدمتي "تغيير القبول - القبول الفوري" للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الجامعي القادم 1443، وذلك خلال الفترة 2 - 18/ 12/ 1442 عبر بوابتها الإلكترونية "أكاديميا".
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني قائلاً: إنه يمكن المتقدمين الحاصلين على رقم جامعي تغيير القبول من تخصص إلى آخر في حال توافر مقاعد شاغرة، إضافةً إلى استيفاء شروط القبول.
كما تتيح العمادة فرصة القبول الفوري لمن أدخل طلب قبول سابقًا من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميا"؛ وذلك للحصول على مقعد جامعي وفق المقاعد الشاغرة ومعدل المتقدم أو المتقدمة.
يُذكر أن عمادة القبول والتسجيل أعدّت دليلاً شاملاً للقبول يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1AWx-rMmvk9mJyPdB6FGnMlfoUt_SUe3r/viewKKU1443.pdf
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 02:15 PM
قالت: للحاصلين على رقم جامعي ومن أدخل طلباً سابقاً وعبر بوابتها الإلكترونيةجامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري"
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل إتاحتها خدمتي "تغيير القبول - القبول الفوري" للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الجامعي القادم 1443، وذلك خلال الفترة 2 - 18/ 12/ 1442 عبر بوابتها الإلكترونية "أكاديميا".
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني قائلاً: إنه يمكن المتقدمين الحاصلين على رقم جامعي تغيير القبول من تخصص إلى آخر في حال توافر مقاعد شاغرة، إضافةً إلى استيفاء شروط القبول.
كما تتيح العمادة فرصة القبول الفوري لمن أدخل طلب قبول سابقًا من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميا"؛ وذلك للحصول على مقعد جامعي وفق المقاعد الشاغرة ومعدل المتقدم أو المتقدمة.
يُذكر أن عمادة القبول والتسجيل أعدّت دليلاً شاملاً للقبول يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1AWx-rMmvk9mJyPdB6FGnMlfoUt_SUe3r/view
، جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" ،
المصدر : الخليج 365
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