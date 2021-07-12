، جامعة الملك خالد تتيح للمتقدمين خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: للحاصلين على رقم جامعي ومن أدخل طلباً سابقاً وعبر بوابتها الإلكترونية

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل إتاحتها خدمتي "تغيير القبول - القبول الفوري" للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الجامعي القادم 1443، وذلك خلال الفترة 2 - 18/ 12/ 1442 عبر بوابتها الإلكترونية "أكاديميا".

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني قائلاً: إنه يمكن المتقدمين الحاصلين على رقم جامعي تغيير القبول من تخصص إلى آخر في حال توافر مقاعد شاغرة، إضافةً إلى استيفاء شروط القبول.

كما تتيح العمادة فرصة القبول الفوري لمن أدخل طلب قبول سابقًا من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميا"؛ وذلك للحصول على مقعد جامعي وفق المقاعد الشاغرة ومعدل المتقدم أو المتقدمة.

يُذكر أن عمادة القبول والتسجيل أعدّت دليلاً شاملاً للقبول يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1AWx-rMmvk9mJyPdB6FGnMlfoUt_SUe3r/viewKKU1443.pdf