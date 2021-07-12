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أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-12
أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:38 AM
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:13 PM
خلال نقلها على مقطورة بمدينة يوجنو ساخالينسك شرقي البلاد
أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".
، شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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