، إيطاليا أم سلطنة عمان؟.. شاهد كيف خدع برج الفيصلية وافدًا إيطاليًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيديو التُقط قبيل نهائي اليورو

قبيل مواجهة إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، الأحد، بدأت احتفالات مشجعي المنتخبين مبكرًا؛ حتى ظن أحدهم أن السعودية تشجع فوز منتخب بلده بسبب ما شاهده على برج الفيصلية في العاصمة.

وانتشر مقطع مصور لمقيم إيطالي في الرياض، وهو يشير إلى ألوان العلم التي أضاءها برج الفيصلية (أبيض وأخضر وأحمر)، مرجحًا أن السعودية تشجع إيطاليا، التي تتشابه ألوان علمها بعلم السلطنة، قبل انطلاق نهائي أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا، حسب موقع "الحرة".

لكن برج الفيصلية كان يضيء علَم عمان الذي يزور سلطانها السعودية، في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلاء العرش العام الماضي.

وقد وصل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الأحد، إلى مدينة نيوم في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقباله بمطار خليج نيوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما وصفت وسائل إعلام سعودية لقاءه مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأنه أول لقاء مباشر يجريه الملك منذ بدأت جائحة فيروس كورونا.

أما إيطاليا فقد هدمت أحلام إنجلترا بالتتويج للمرة الأولى بلقب كأس أوروبا لكرة القدم، بفوزها عليها بركلات ترجيح دراماتيكية 3- 2، بعد تعادلهما 1- 1 في الوقتين الأصلي والإضافي الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

ورفعت إيطاليا عدد ألقابها الكبرى إلى ستة، بعد تتويجها بلقب المونديال أربع مرات، آخرها في 2006؛ فيما لا تزال إنجلترا صائمة عن الألقاب منذ مونديال 1966 على أرضها أيضًا.

وعززت إيطاليا سلسلتها القياسية من 34 مباراة دون خسارة (27 فوزًا و7 تعادلات)، حارمة إنجلترا من التغلب عليها للمرة الأولى في بطولة كبرى (مونديال وكأس أوروبا).