شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة تعلن تحويل مسار تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع المرور، عن البدء في تحويل مسار تقاطـع طـريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله الدائري الثاني، من الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

وقالت الأمانة –عبر تويتر- : "نعتذر لإزعاجكم.. بالتعاون مع مرور المدينة المنورة.. تم البدء في تحويل مسار تقاطـع طـريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله «الدائري الثاني»، لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع جسر التقاطع".

وأضافت أمانة المدينة أن تحويل الطريق سيبدأ في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين (12 يوليو 2021م).