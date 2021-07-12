شكرا لمتابعة خبر عن السلطان هيثم بن طارق يوجه دعوة لخادم الحرمين لزيارة عُمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه سلطان عُمان هيثم بن طارق، دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لزيارة بلده الثاني سلطنة عُمان.

جاء ذلك في ختام زيارة سلطان عُمان للمملكة والتي جرى خلالها استعراض آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره في مختلف المجالات، ومن جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.

وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، عن جزيل شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، والتقدم والازدهار للشعب العُماني الشقيق.