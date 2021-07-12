شكرا لمتابعة خبر عن الملكية الفكرية: نسخ التغريدات دون إذن خطي مُسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الملكية الفكرية أن نسخ التغريدات دون أذن خطي مسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية جاء هذا التأكيد بعد أن أطلقت حملة لا تسرقها التي تهدف إلى منع التعدي على حقوق الملكية الفردية للمبدعين والمؤلفين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية فيصل الماضي أن الهيئة من أهدافها الحفاظ على هذه الحقوق لأصحابها.

وأضاف الماضي أن الهيئة تستقبل العديد من البلاغات والشكاوى والجولات التفتيشية بمساراتها الميدانية والالكترونية، إذ تم رصد أكثر من 900 موقع الكتروني حتى الآن وتم حجب 400 موقع منها لمخالفتها تلك الحقوق.

وأكد أن بعض المواقف التي استوجبت التحري والدقة في صحتها كـ "جدتي أنا" إذ تم فيه استخدام صورة لأحد الجدات وتوالت التغريدات تحتها وهذا مثال على التعدي على حقوق الملكية الفكرية.