شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: تغيير البيانات الشخصية لا يلغي التصاريح السابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا أن تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في التطبيق عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد.

وأشار التطبيق إلى أن تغيير البيانات الشخصية لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة.

ويذكر أن التطبيق له بيانات دخول خاصة به، تشمل رقم الهوية الوطنية، وكلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي لكل مستخدم في التطبيق، حيث أنه لا يمكن استخدام بيانات دخول أي منصة أو تطبيق آخر وإقرانها بحساب المستخدم في «توكلنا».