شكرا لمتابعة خبر عن فيديو طريف لمقيم إيطالي أثناء إضاءة ألوان علم سلطنة عمان على برج الفيصلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مقيم إيطالي في المملكة، أخطأ في علم سلطنة عمان الذي أضيء على برج الفيصلية في العاصمة الرياض؛ تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة.

وأظهر الفيديو، عن المقيم الإيطالي وهو يقف ليعتقد أن ألوان علم سلطنة عمان هي ألوان العلم الإيطالي، وأن المملكة تشجع بلاده ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وقال المقيم الإيطالي: "مرحبًا لأهل السعودية الجميلين.. الليلة هي ليلة المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.. انظروا إلى هذا لابد وأن الشعب السعودي يشجع إيطاليا"، متابعًا: "انظروا إلى ألوان برج الفيصلية الأحمر والأبيض والأخضر.. هذا يعني أننا جميعا نشجع إيطاليا.. إيطاليا ستفوز".