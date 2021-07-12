شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: لن يسمح للحجاج التوجه إلى الحرم المكي قبل الموعد المحدد بالمسار الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قالت وزارة الحج والعمرة أنه لن يسمح للحجاج بالتوجه من مراكز التجمع والاستقبال إلى الحرم المكي الشريف إلا في الموعد المحدد لهم في المسار الالكتروني.

وأضافت الوزارة لن يسمح بقدوم الحجاج قبل ذلك لأداء العمرة أو السكن في فنادق مكة المكرمة.

وأكدت الوزارة على التحالف أو الشركة المستقلة بالالتزام بمواعيد وصول الحجاج المحددة، مشيرة إلى أن أي وصول لمراكز الاستقبال الأربعة في غير الموعد المحدد، سيترتب عليه إخلال بالتنظيم، وسوف يرصد كمخالفة.