شكرا لمتابعة خبر عن النقد الدولي: التدابير التي اتخذتها المملكة قللت من الحالات والوفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، أن الاحتواء المبكر إضافة إلى التدابير الصحية التي اتخذتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا حظت على إعجاب صندوق النقد الدولي.

وذكرت الوزارة أن صندوق النقد الدولي أشار خلال مشاورات المادة الرابعة إلى أن التدابير الصحية التي اتخذتها المملكة في تقليل عدد الحالات والوفيات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تحصين 50% من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى.