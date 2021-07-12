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النقد الدولي: التدابير التي اتخذتها المملكة قللت من الحالات والوفيات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، أن الاحتواء المبكر إضافة إلى التدابير الصحية التي اتخذتها المملكة في مواجهة جائحة حظت على إعجاب صندوق النقد الدولي.

وذكرت الوزارة أن صندوق النقد الدولي أشار خلال مشاورات المادة الرابعة إلى أن التدابير الصحية التي اتخذتها المملكة في تقليل عدد الحالات والوفيات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تحصين 50% من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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