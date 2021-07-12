اخبار السعوديه

بالفيديو.. المملكة تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المملكة تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

شارك المملكة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية الـ 52 والتى ستستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل 15 يوليو الجارى.

وذكر تقرير تلفزيوني : أن 10 من كبرى دور النشر شاركوا في المعرض، حيث تميز الجناح السعودي بالكتب الدينية، والأدبية والثقافية، وفقا لقناة " الإخبارية"

و أضاف التقرير أن جناح المملكة في المعرض شهد حضورا لافتا من شرائح متعددة ومن جنسيات مختلفة حيث تمكنت المملكة من المشاركة في المعرض رغم الظروف التي تعيشها البلاد بعد انتشار .

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا