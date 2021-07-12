شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المملكة تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

شارك المملكة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية الـ 52 والتى ستستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل 15 يوليو الجارى.

وذكر تقرير تلفزيوني : أن 10 من كبرى دور النشر شاركوا في المعرض، حيث تميز الجناح السعودي بالكتب الدينية، والأدبية والثقافية، وفقا لقناة " الإخبارية"

و أضاف التقرير أن جناح المملكة في المعرض شهد حضورا لافتا من شرائح متعددة ومن جنسيات مختلفة حيث تمكنت المملكة من المشاركة في المعرض رغم الظروف التي تعيشها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.