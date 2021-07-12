«بخاري» يبحث مستجدات الساحة اللبنانية مع سفيرتي فرنسا والولايات المتحدة

الرياض - محمد عبدالله - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية، وليد بخاري، اليوم الإثنين، مستجدات الساحة اللبنانية مع سفيرتي فرنسا والولايات المتحدة ببيروت.

وقال بخاري –عبر حسابه على تويتر- إنه استقبل سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا لدى لبنان، وجرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وأشار السفير بخاري، إلى أنه تم أيضًا مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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