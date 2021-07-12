في ساعة واحدة تكتمل مبيعات نساج تاون الخبر بنسبة 100٪

الرياض - محمد عبدالله - حقّقت شركة رتال للتطوير العمراني رقمًا قياسيًا جديدًا في مشروع نساج تاون الخبر، إذ أغلقت مبيعات وحدات المشروع كاملة خلال ساعة واحدة من الإطلاق.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون، وبعد النجاحات التي حققتها الشركة في تسجيل أرقام قياسية في حجوزات الوحدات السكنية، وفي تسليم الوحدات لعملائها بأقل من الوقت المخصص لها، ومن المقرر أن تكون وحدات هذا المشروع الذي يحمل شعار "خبر وبحر"، جاهزة للتسليم في النصف الثاني من عام 2022م.

يضم مشروع نساج تاون الخبر 118 وحدة سكنية مستقلة، وبثلاث نماذج مختلفة التصاميم والمساحات، ويتربع على مساحة 67 ألف متر مربع بالقرب من ساحل الخليج العربي، ويتماشى المشروع مع الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري كونه مجمّعًا سكنيًا متكاملًا نُفّذ ضمن أفضل مستويات البنية التحتية وفي منطقة تتوفر فيها الخدمات العامة والحيوية، والتي تمثل ركائز رئيسة للمساكن.

يذكر أن شركة رتال للتطوير العمراني حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري مرتين على التوالي من الشركة الوطنية للإسكان عن عامي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠م. ما يؤكد على تميز شركة رتال في مشاريعها التي تجمع بتصميمها الفريد بين المواصفات العالمية، والجودة العالية، والأسعار المناسبة.

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