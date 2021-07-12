خادم الحرمين الشريفين يرحب بدعوة السلطان هيثم لزيارة عُمان

الرياض - محمد عبدالله - عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عن ترحيبه وتقديره لدعوة شقيقه السلطان هيثم بن طارق، إلى زيارة سلطنة عمان.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر اليوم عقب زيارة سلطان عمان للمملكة، ان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وجه دعوة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة بلده الثاني سلطنة عُمان.

وحسب البيان فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.

وغادر سلطان عمان، اليوم، مدينة نيوم، بعد زيارة دولة استغرقت يومين، وكان في وداعه بمطار خليج نيوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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