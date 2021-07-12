السعودية وعُمان: 4 طرق لحل الأزمة اليمنية سياسيًا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت كل من الرياض ومسقط، أن حل الأزمة اليمنية يمر عبر أربع طرق سياسية، هي: اتفاقية الرياض والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأشار الجانبان في بيان مشترك صدر عقب زيارة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، إلى تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وطالبت الرياض ومسقط، في بيانهما المشترك، برفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

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