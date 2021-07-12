خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجبل الأسود باليوم الوطني لبلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس ميلو ديوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس الجبل الأسود، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.