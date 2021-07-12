اتفاق «سعودي عُماني» على التعامل بفاعلية مع الملف النووي الإيراني

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المملكة العربية السعوية وسلطنة عمان، ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وأهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني.

وأشار الجانبان في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، عقب زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية، إلى أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكذلك التأكيد على مبادئ حُسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

اقرأ أيضا:

سلطان عُمان يغادر المملكة بعد زيارة دولة استغرقت يومين

وزير الداخلية يبحث تعزيز التنسيق الأمني مع سلطنة عُمان