إزالة ورم يزن 8.5 كجم من رحم امرأة أثناء ولادتها بـ«سعود الطبية»

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي في مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية، في استئصال ورم ليفي يبلغ وزنه (8.5) كجم من رحم سيدة حامل في العقد الثاني من العمر أثناء ولادتها للجنين.

وذكرت سعود الطبية –عبر حسابها على تويتر- أن المريضة وطفلها الذي يبلغ وزنه (2.7) كجم في حالة صحية مستقرة.

من جهة أخرى، فعلت «سعود الطبية» خدمة (وصفتي) الإلكترونية التي تهدف لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتسهل حصول المستفيدين على الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

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