أمانة العاصمة المقدسة تنفِّذ جولات رقابية على محال تأجير السيارات

الرياض - محمد عبدالله - كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية جهودها الرقابية على المنشآت التجارية المتخصصة في نشاط تأجير السيارات ضمن نطاقها الإشرافي.

ونفَّذت بلدية الشوقية جولات رقابية على محال تأجير السيارات للحد من استخدام الشوارع والأرصفة والأراضي الفضاء كمواقف لسيارات المكاتب وهو ما يتسبب في اختناق الحركة المرورية وإغلاق الشوارع على العابرين وأهالي الأحياء المجاورة لها، إضافةً إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الصحية، وإشعار أصحاب المكاتب بضرورة الاهتمام بالنظافة والتأكد من تعقيم السيارات بشكل دوري .

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