تفويج 60 ألف حاج خلال 36 ساعة عبر 4 مراكز

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الحج والعمرة، عن ملامح الخطة التشغيلية لنقل وتفويج 60 ألف حاج خلال 36 ساعة؛ حيث يبدأ تجمع الحجاج بدءا من يوم 7 من ذي الحجة وحتى يوم 8 من ذي الحجة.

وذكرت الوزارة –وفقا للإخبارية- أن سلامة ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، على رأس أولوياتها بداية من النقل والتفويج، وذلك عبر أربعة مراكز لاستقبال الحجيج.

وأضافت أن المراكز الأربعة ستكون في الزايدي والشرائع والنوارية وطريق الهدا، كم ت م تحديد أربعة مراحل قبل الوصول للمشاعر المقدسة، تبدأ بتجمع شركات خدمة الحجاج الى نقاط التجمع الأساسية، ثم تفويج الحجاج لطواف القدوم وانتهاء بمحطة التصعيد للمشاعر المقدسة.