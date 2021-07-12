مستشفى العارضة يبدأ تطعيم الفئة من 12 - 18 عامًا بلقاح فايزر

الرياض - محمد عبدالله - بدأ المستشفى العام بمحافظة العارضة في تقديم الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» للفئة العمرية من (12-18) عامًا، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق «صحتي».

ودعت صحة جازان المواطنين والمقيمين كافة إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت إلى أنها بدأت مؤخرًا إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للفئة العمرية من ٤٠ سنة وأكثر ، وسوف يتم تغطية جميع الفئات بحسب الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات، مؤكدة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط لها.

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