شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية زيادة الرحلات الجوية من مطارات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشاد سموه بالتطور والتحول المؤسسي الذي تشهده منظومة النقل وخاصة مطارات المنطقة، وأكد سموه على ضرورة حث الشركات المشغلة على زيادة أعداد الرحلات الجوية بين المنطقة الشرقية وباقي مدن المملكة بالإضافة للرحلات الدولية مما سيكون له أثر اقتصادي كبير على الحركة التجارية والتنموية في المنطقة.

وقدم عبدالعزيز الدعيلج شكره وتقديره لسموه الكريم على متابعته لأعمال الهيئة في المنطقة الشرقية .