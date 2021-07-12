شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل وافدًا بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، وقالت في بيان لها :"أقدم عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي - سعودي الجنسية - على قتل فتحي محمد محمود عوض - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي, اليوم بمحافظة الرس بمنطقة القصيم .