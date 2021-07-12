- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المشرف التنفيذي العام لتجربة العميل والتواصل المؤسسي، عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان، الذي يزور المنطقة للاطلاع على الخدمات التي تقدم من قِبَل الفرع لجميع المستفيدين والمستفيدات.
وقام "الشمسان" بجولة في صالة خدمة العملاء بمكتب العمل، وشاهد آلية العمل والخدمات التي تقدم بكل يسر وسهولة، وبعد ذلك انتقل لزيارة مبنى التواصل المؤسسي الذي سوف يخدم جميع المتصلين؛ لطلب أي خدمة داخل المنطقة وبقية المناطق.
وفي نهاية الجولة تقدم "الشمسان" بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الوزارة على جهودهم المميزة والعمل على إرضاء جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 12:44 PM
شاهَدَ آلية العمل لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة وزار مبنى التواصل المؤسسي"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة
استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المشرف التنفيذي العام لتجربة العميل والتواصل المؤسسي، عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان، الذي يزور المنطقة للاطلاع على الخدمات التي تقدم من قِبَل الفرع لجميع المستفيدين والمستفيدات.
وقام "الشمسان" بجولة في صالة خدمة العملاء بمكتب العمل، وشاهد آلية العمل والخدمات التي تقدم بكل يسر وسهولة، وبعد ذلك انتقل لزيارة مبنى التواصل المؤسسي الذي سوف يخدم جميع المتصلين؛ لطلب أي خدمة داخل المنطقة وبقية المناطق.
وفي نهاية الجولة تقدم "الشمسان" بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الوزارة على جهودهم المميزة والعمل على إرضاء جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.
، "الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.