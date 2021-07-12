شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة يُصدر العدد 37 من «نشرة المحاسبة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الديوان العام للمحاسبة العدد (37) من "نشرة المحاسبة" لعام 1442هـ، والذي يبرز أهم الإنجازات التي حققها الديوان بفضل الله عز وجل ثم بالدعم الكبير الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

ويحتوي هذا العدد من النشرة على عدد من المقالات والموضوعات ذات الصلة بأعمال واختصاصات الديوان، إضافةً إلى أهم الأخبار عن أنشطة الديوان والبرامج والفعاليات التي نظّمها أو شارك فيها، ومن أبرزها الندوة السنوية الـ 17 للديوان وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، التي عقدها الديوان بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية الذي نظّمه الديوان حول موضوع "جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة".

كما احتوى العدد على أهم أخبار الديوان وما تحقق له من إنجازات على المستويين المحلي والدولي، وكذلك مشاركاته في اللقاءات المهنية واجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والتي يتبوأ فيها الديوان مناصب قيادية مرموقة.

كما تضمن العدد الإشارة إلى إسهامات الديوان في مجال بناء القدرات المؤسسية وتطويرها وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة برقابته بتقديم البرامج التدريبية لمنسوبي تلك الجهات في مجالات المراجعة المالية والمراجعة الداخلية والرقابة على الأداء من خلال "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء" بالديوان (تدريب).