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سلطان عُمان يغادر السعودية .. والأمير محمد بن سلمان في وداعه بمطار خليج نيوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

سلطان عُمان يغادر السعودية .. والأمير محمد بن سلمان في وداعه بمطار خليج نيوم

بعد زيارة للمملكة استمرت يومين

متابعات الخليج 365 - واس

غادر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، نيوم، اليوم، بعد زيارة للمملكة استمرت يومين.
وكان في وداعه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

سلطان عُمان يغادر السعودية .. والأمير محمد بن سلمان في وداعه بمطار خليج نيوم - متابعات الخليج 365

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الوزير المرافق، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

سلطان عُمان يغادر السعودية .. والأمير محمد بن سلمان في وداعه بمطار خليج نيوم - متابعات الخليج 365
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