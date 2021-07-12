سلطان عُمان يغادر السعودية .. والأمير محمد بن سلمان في وداعه بمطار خليج نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

غادر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، نيوم، اليوم، بعد زيارة للمملكة استمرت يومين.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الوزير المرافق، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.



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