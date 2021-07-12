تعامد الشمس على الكعبة المشرفة الخميس المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أن الشمس سوف تتعامد على الكعبة المشرفة، يوم الخميس المقبل (15 يوليو 2021م)، في الساعة (12:27) بتوقيت مكة المكرمة.

شاخص متعامد اتجاه القبلة

وذكر المرصد الفلكي – في تغريدة عبر “تويتر”- أن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة يوم الخميس المقبل؛ وذلك لتساوي خط عرض الكعبة مع ميل الشمس، ويُستفاد من هذه الظاهرة في البلاد التي تشارك مكة المكرمة في جزء من النهار، بوضع شاخص متعامد فيكون اتجاه القبلة عكس اتجاه الظل في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن الشمس تتعامد مرتين كل عام على الكعبة المشرفة، الأولى يوم 28 مايو، والثانية 15 يوليو.

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