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إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني من عام 2021

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني من عام 2021

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت أرامكو السعودية أنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021م، يوم الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م، حيث سيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية، وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على www.aramco.com/investors .

نشر تقرير الربع الثاني

وأشارت أرامكو السعودية إلى أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م شاملًا القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين 1 محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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